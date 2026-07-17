Un clone cinese del Maggiolino, chiamato Ballet Cat 2, è stato annunciato. La vettura, venduta dal 2022, si presenta come un modello diverso, chiamato Ballet Cat, secondo la versione cinese. Finora ha registrato vendite limitate e non ha ottenuto grandi consensi sul mercato. Non ci sono dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche o sulla produzione futura.

Non è un copycat ma un Ballet Cat o, almeno, così viene raccontato in Cina, dove è in vendita, con scarsi risultati, dal 2022. Stiamo parlando di Ora Ballet Cat, auto elettrica prodotta da Great Wall Motor (Gwm) in Cina, per il mercato cinese e che tutti, al di fuori della Cina, considerano un vero e proprio clone del Maggiolino Volkswagen. Lo stile, d'altronde, è esattamente quello, ma la fortuna commerciale è stata ben diversa: Ora Ballet Cat non è mai uscita dalla Cina, probabilmente per evitare una pioggia di azioni giudiziarie da parte della casa tedesca, e dal lancio ad oggi ha venduto appena 8.523 esemplari. Gwm, però, non demorde e ha appena depositato al Ministero dell'Industria cinese i documenti per l'omologazione di una versione aggiornata di questa auto elettrica dal design rétro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il clone cinese del Maggiolino ci riprova: Ora Ballet Cat 2 in arrivo

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