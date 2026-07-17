Il caldo fa strage a Parigi | decessi record a causa delle temperature estreme

Il caldo intenso tra il 22 e il 28 giugno ha causato 1.420 decessi in Francia, secondo i dati di Santé publique France. La maggior parte delle vittime sono anziani e persone con problemi di salute preesistenti. Le temperature hanno raggiunto picchi record, superando i 40 gradi in molte zone del paese. Le autorità hanno segnalato un aumento dei ricoveri legati alle alte temperature.

Roma, 17 luglio 2026 – Il bilancio è grave. Secondo Santé publique France, l’agenzia sanitaria francese, l’ondata di caldo che ha colpito gran parte della Francia e dell’Europa tra il 22 e il 28 giugno 2026 ha causato 1.565 decessi in più rispetto alle stime: un tasso di mortalità superiore del 122% alla media. In totale, precisa l’agenzia nel comunicato diffuso questa mattina, sono morte quasi 3.000 persone, “principalmente over 65”, che rappresentato più di otto vittime su dieci. Ma il bilancio reale potrebbe ancora aggravarsi nei prossimi giorni, dato che alcuni decessi legati alla disidratazione e l’ipertermia non sono ancora stati attribuiti all’ondata di caldo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ondata di calore in Francia: 40 morti per annegamento dal 18 giugno

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