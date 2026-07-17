Il 42° EGOS Colloquium si chiude con un successo straordinario | Bergamo protagonista della ricerca organizzativa internazionale

Notizia in breve

Il 42° EGOS Colloquium si è concluso con oltre 1.000 partecipanti da 60 paesi. L’evento, organizzato dall’European Group for Organizational Studies, si è svolto a Bergamo. Durante le sessioni, sono stati presentati più di 300 interventi su temi di ricerca organizzativa. La conferenza ha visto la partecipazione di accademici e ricercatori provenienti da tutto il mondo. La città ha ospitato workshop, keynote e discussioni su innovazione e management.