Il 42° EGOS Colloquium si chiude con un successo straordinario | Bergamo protagonista della ricerca organizzativa internazionale
Il 42° EGOS Colloquium si è concluso con oltre 1.000 partecipanti da 60 paesi. L’evento, organizzato dall’European Group for Organizational Studies, si è svolto a Bergamo. Durante le sessioni, sono stati presentati più di 300 interventi su temi di ricerca organizzativa. La conferenza ha visto la partecipazione di accademici e ricercatori provenienti da tutto il mondo. La città ha ospitato workshop, keynote e discussioni su innovazione e management.
L’evento, organizzato dallo European Group for Organizational Studies (EGOS), una delle più autorevoli associazioni accademiche internazionali nel campo degli studi organizzativi, ha confermato Bergamo come sede di primo piano del dibattito scientifico globale. Due i Dipartimenti coinvolti: il Dipartimento di Scienze Aziendali e il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione e un comitato organizzativo composto dai docenti Mara Brumana, Roberto Lusardi e Viviana Meschitti oltre che da numerosi altri colleghi e ricercatori che hanno supportato la preparazione del convegno. Numeri da record. Il Colloquium ha registrato 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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