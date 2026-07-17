Ida Platano fa un gesto per Riccardo Guarnieri e riaccende una speranza che i fan non avevano mai perso

Ida Platano ha messo un like a Riccardo Guarnieri sui social, suscitando reazioni tra i follower. Il gesto ha riacceso l’attenzione sulla loro relazione, dopo mesi di silenzio e tensioni pubbliche. I commenti e le condivisioni si sono moltiplicate, alimentando speranze di un riavvicinamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attenzione si è concentrata su quell’interazione online.

Un like può cambiare tutto, o quantomeno può far esplodere il web e riaccendere speranze che sembravano sepolte sotto anni di delusioni, litigi televisivi e strade separate. È quello che è successo nelle ultime ore quando Ida Platano ha lasciato un cuoricino sotto a un video pubblicato da Riccardo Guarnieri su Instagram. Un gesto apparentemente innocuo, uno di quei dettagli che normalmente si perderebbero nel flusso infinito dei social, ma che assumono una certa rilevanza quando i protagonisti sono loro, la coppia più tormentata e seguita nella storia del Trono Over di Uomini e Donne. Il video in questione mostra Riccardo Guarnieri particolarmente elegante, curato, con quel look che sembra dire “guardate come sto bene”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Il Ritorno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri Un Gesto Che Riaccende le Speranze

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