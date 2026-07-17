La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale, confermando i numeri favorevoli alla maggioranza. Tuttavia, persistono tensioni tra il partito di maggioranza e gli alleati, alimentate da sospetti e divergenze ancora irrisolte. Mentre i dati ufficiali mostrano un quadro stabile, le voci di dissenso e le ombre di incertezza continuano a circolare tra gli schieramenti politici.

da Roma I numeri tornano al loro posto, i sospetti no. Basta infatti scostare lo sguardo dal tabellone elettronico della Camera che conferma il via libera in prima lettura alla riforma della legge elettorale fortemente voluta da Giorgia Meloni e subito riprendono forma le ombre che ormai da 48 ore inseguono la maggioranza. Poco importa che ieri il voto finale sia arrivato a scrutinio segreto (217 sì e 152), ribaltando il fragoroso scivolone di martedì sera sulle preferenze (186 sì e 187 no). Perché i sospetti non si votano e non si contano, ma continuano a muoversi nel Palazzo. Eloquenti tre diverse istantanee scattate ieri tra Camera e Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I numeri ci sono, ma restano le ombre. Ancora alta tensione tra Fdi e gli alleati

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