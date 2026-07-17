Hamed Junior Traorè torna in Italia | ufficiale l' approdo al Genoa

Il Genoa ha annunciato di aver preso in prestito il trequartista Hamed Junior Traorè dall'Olympique Marsiglia, con un accordo a termine e un'opzione di riscatto. La società ha confermato di aver definito l'intesa con il club francese, senza specificare i dettagli economici. Traorè, che torna in Italia, ha già giocato nel passato nel campionato italiano. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, portando il giocatore a vestire la maglia del Genoa per la prossima stagione.

Genoa CFC informa di aver definito con Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del trequartista Hamed Junior Traorè. Nato il 16022000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze.Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute ed è atteso in serata in Val di Fassa (pre-season:16-26 luglio) dove sosterrà i primi allenamenti in rossoblù. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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