Guardiola ha annunciato di non prendere in considerazione offerte per le nazionali, dopo aver pianto in conferenza stampa. Il tecnico catalano ha detto di voler restare nel club attuale e di voler continuare a lavorare con la sua squadra. La notizia arriva poco dopo le voci di un possibile incarico in ambito nazionale, ma lui ha confermato di non voler cambiare strada. Nessun dettaglio sui progetti futuri, solo l’indicazione di voler rimanere nel suo ruolo attuale.

Il re indiscusso delle panchine mondiali rompe il silenzio, concedendosi una lunga riflessione sul proprio futuro e allontanando, almeno per il momento, i sogni di gloria delle nazionali orfane di una guida tecnica. L’allenatore catalano ha raccontato le ragioni della scelta di fermarsi, spiegando di non avere alcuna fretta di tornare in panchina. Un messaggio che, di fatto, allontana anche le ipotesi che lo accostavano a un possibile futuro da commissario tecnico dell’Italia. “Dal punto di vista mentale non mi manca nulla”, ha spiegato Pep Guardiola. “Ho iniziato ad allenare a 37 anni e tutta la mia vita è stata legata al calcio. Adesso voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose che non abbiano a che fare con il calcio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guardiola, la notizia sulla Nazionale è appena arrivata. Lacrime

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