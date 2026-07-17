gricignano di aversa sequestrata azienda tessile

Notizia in breve

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’azienda tessile nell’area industriale di Gricignano di Aversa e ha denunciato il titolare per reati ambientali. L’operazione ha riguardato il recupero di materiale tessile. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni. Sono in corso ulteriori verifiche sulle condizioni e sulle eventuali infrazioni legate alla gestione dei rifiuti. La notizia riguarda esclusivamente le azioni di polizia e i provvedimenti adottati.