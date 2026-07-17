Gricignano di Aversa sequestrata azienda tessile
La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’azienda tessile nell’area industriale di Gricignano di Aversa e ha denunciato il titolare per reati ambientali. L’operazione ha riguardato il recupero di materiale tessile. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni. Sono in corso ulteriori verifiche sulle condizioni e sulle eventuali infrazioni legate alla gestione dei rifiuti. La notizia riguarda esclusivamente le azioni di polizia e i provvedimenti adottati.
Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’azienda operante nel settore del recupero di materiale tessile, situata nell’area industriale (ASI) di Gricignano di Aversa, denunciando il titolare alla Procura della Repubblica per reati ambientali. L’intervento rientra nel programma di intensificazione dei controlli ambientali disposto dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ed è stato eseguito nell’ambito dell’attività di vigilanza coordinata dal Settore Ambiente della Provincia sugli Impianti di Gestione e Valorizzazione dei rifiuti (I.G.V.), di competenza dell’Ente in virtù della convenzione sottoscritta a inizio anno con ARPAC. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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