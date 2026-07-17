Gli chiedono dello scudetto | Spalletti risponde così
Durante la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto a una domanda sullo scudetto. Ha detto che la squadra si sta preparando per la nuova stagione e che il focus è sul lavoro quotidiano. Ha evitato di fare previsioni o di commentare le possibilità di vittoria. Spalletti ha sottolineato l'importanza di affrontare ogni partita con concentrazione e impegno, senza parlare di obiettivi specifici a inizio campionato.
Le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa dopo i primi giorni di preparazione alla nuova stagione della Juventus. Ecco il suo pensiero sulle ambizioni bianconere. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Antonio Conte risponde a Luciano Spalletti: la risposta in conferenza stampa
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