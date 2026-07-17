Gli chiedono dello scudetto | Spalletti risponde così

Notizia in breve

Durante la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto a una domanda sullo scudetto. Ha detto che la squadra si sta preparando per la nuova stagione e che il focus è sul lavoro quotidiano. Ha evitato di fare previsioni o di commentare le possibilità di vittoria. Spalletti ha sottolineato l'importanza di affrontare ogni partita con concentrazione e impegno, senza parlare di obiettivi specifici a inizio campionato.