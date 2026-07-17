Giustizia sportiva sotto choc | la sentenza UE su Agnelli e Arrivabene abbatte l’autonomia federale
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le norme sportive non devono essere soggette all’autonomia delle federazioni. La sentenza riguarda due dirigenti coinvolti in procedure disciplinari e ha eliminato alcune restrizioni sulla gestione delle sanzioni sportive. La decisione potrebbe portare a modifiche nelle regole interne delle organizzazioni sportive, mentre le autorità competenti stanno valutando i prossimi passaggi.
Giustizia sportiva rivoluzionata dalla sentenza UE su Agnelli e Arrivabene: cosa è stato deciso e i prossimi passi. « Exsurge Domine, sorgi o Signore, . un cinghiale è entrato nella vigna ». Inizia così l’articolo de La Stampa, dedicato alla sentenza di ieri: richiamando la storica bolla papale di Leone X del 1520 contro Lutero, si può ben inquadrare la portata dello s conquasso che sta travolgendo la giustizia sportiva italiana. Il “cinghiale” che ha scardinato un sistema ormai fragile è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche per il caso plusvalenze-Juventus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Karmelo Anthony SENTENCED to 35 Years in Prison
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