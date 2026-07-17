La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le norme sportive non devono essere soggette all’autonomia delle federazioni. La sentenza riguarda due dirigenti coinvolti in procedure disciplinari e ha eliminato alcune restrizioni sulla gestione delle sanzioni sportive. La decisione potrebbe portare a modifiche nelle regole interne delle organizzazioni sportive, mentre le autorità competenti stanno valutando i prossimi passaggi.

Giustizia sportiva rivoluzionata dalla sentenza UE su Agnelli e Arrivabene: cosa è stato deciso e i prossimi passi. « Exsurge Domine, sorgi o Signore, . un cinghiale è entrato nella vigna ». Inizia così l’articolo de La Stampa, dedicato alla sentenza di ieri: richiamando la storica bolla papale di Leone X del 1520 contro Lutero, si può ben inquadrare la portata dello s conquasso che sta travolgendo la giustizia sportiva italiana. Il “cinghiale” che ha scardinato un sistema ormai fragile è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche per il caso plusvalenze-Juventus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giustizia sportiva sotto choc: la sentenza UE su Agnelli e Arrivabene abbatte l’autonomia federale

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Karmelo Anthony SENTENCED to 35 Years in Prison

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