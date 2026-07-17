I giunti lamellari sono componenti utilizzati in ambito industriale per trasmettere la coppia con elevata precisione. Progettati per mantenere un comportamento torsionalmente rigido e senza gioco, questi elementi garantiscono affidabilità nelle applicazioni meccaniche. La loro struttura è composta da lamelle che si inseriscono tra i componenti collegati, assicurando un collegamento stabile e preciso. Sono impiegati in vari settori industriali dove è richiesta una trasmissione di coppia efficiente e senza perdite di torsione.

Giunti lamellari: cosa sono e perché contano I giunti lamellari sono elementi di collegamento studiati per trasmettere la coppia con la massima precisione, mantenendo un comportamento torsionalmente rigido e senza gioco. Grazie ai pacchi lamellari metallici, compensano disallineamenti angolari, assiali e radiali contenuti, riducendo i carichi su cuscinetti e organi di macchina. In ambiti come automazione, macchine utensili e servotrasmissioni, questa combinazione di rigidità torsionale e flessibilità nei disallineamenti assicura dinamica elevata, ripetibilità e lunga durata, con soluzioni spesso esenti da usura e manutenzione che migliorano l’efficienza complessiva dell’impianto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giunti lamellari Mayr: precisione e affidabilità industriale

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