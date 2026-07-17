Tra gli anni Settanta e Ottanta, l’Italia ha mostrato una tendenza a dimenticare eventi e figure cruciali di quel periodo. Questa dinamica si riflette nel ricordo di personalità come Moro e Pasolini, spesso trascurate nei discorsi pubblici. La memoria storica di quei tempi si confronta con l’oblio collettivo, che ha coinvolto anche aspetti politici e culturali. La discussione si concentra sul ruolo della memoria nel preservare la storia e sulla necessità di mantenere vivo il ricordo di figure e avvenimenti significativi.

Andrea Monda e Silvia Guidi – Città del Vaticano L'Italia, nel passaggio tra gli anni Settanta e gli Ottanta, ha imparato "l'arte sbagliata di dimenticare". È da questa convinzione che prende avvio la riflessione di Fabrizio Gifuni in un'intervista ai media vaticani realizzata negli studi di Radio Vaticana-Vatican News. L'attore e regista, protagonista negli anni di interpretazioni dedicate ad Aldo Moro, Pier Paolo Pasolini, Paolo VI ed Enzo Tortora, ripercorre alcune delle ferite più profonde della storia repubblicana e si interroga sul rapporto tra memoria, teatro e coscienza civile. Per Gifuni il filo che unisce Moro, Pasolini e, successivamente, la vicenda di Tortora è innanzitutto storico. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Gifuni: Moro e Pasolini, la memoria che salva la storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Gifuni racconta Moro e Pasolini tra cinema e teatro. Ne parliamo con l'attore e regista

Notizie e thread social correlati

Pasolini e il Friuli: il teatro che sfida il tempo e la memoriaUn testo scritto nel 1944 affronta il terremoto del 1976, collegando eventi storici diversi attraverso la rappresentazione teatrale.

Leggi anche: Storia e Memoria del Novecento, la Regione finanzia due progetti: "Un dovere che appartiene a tutti"

Argomenti più discussi: Moro, Pasolini, Tortora e l’arte (sbagliata) di dimenticare; Memoria, famiglia e biografie. I corsi dell’università Primo Levi.

Moro e Pasolini: i fantasmi della Storia in scenaFabrizio Gifuni ha ideato e curato un’iniziativa culturale di ampio respiro dal titolo Attraversando quei corpi: Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra Storia, che si svolgerà tra Bologna e Modena ... it.blastingnews.com

Gifuni: Moro e Pasolini tra cinema e teatroIl progetto di Gifuni prevede la realizzazione di almeno due opere distinte ma strettamente comunicanti: una produzione cinematografica e uno spettacolo teatrale, entrambe incentrate sulle figure di ... it.blastingnews.com