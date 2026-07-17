Frigorifero qual è la temperatura migliore per conservare il cibo e risparmiare

La temperatura ottimale per conservare il cibo nel frigorifero si aggira intorno ai 4°C, che corrisponde a circa il livello 3 o 4 sulla rotella di regolazione. Questo valore aiuta a mantenere la freschezza e ridurre il consumo energetico. Regolare la temperatura troppo bassa può aumentare i costi e rischiare di congelare i cibi, mentre impostarla troppo alta può favorire la proliferazione batterica. La maggior parte dei frigoriferi permette di scegliere tra diversi livelli, ma il consiglio è di mantenersi vicino ai 4°C.

C’è quella rotella dentro al frigorifero, quella con i numerini da 1 a 5 (o da 1 a 7, dipende dai modelli), che quasi nessuno di noi tocca mai. Ma qual è il valore giusto? Più freddo significa davvero più sicurezza per gli alimenti, o stiamo solo spendendo qualche euro di troppo in bolletta? Il numero da tenere a mente per la temperatura del frigorifero è 4 gradi. Qual è la temperatura ideale del frigorifero. Sì, è questo il riferimento più equilibrato per un frigorifero domestico. La temperatura interna dovrebbe mantenersi intorno ai 4 gradi e, in ogni caso, non superare i 5. Il congelatore invece va tenuto a -18 gradi, altro numero da appuntarsi mentalmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

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