In occasione del 170° anniversario della nascita di Freud, Il Sole 24 ORE e 24Ore Podcast hanno avviato una serie in sette episodi intitolata “Freud. La scoperta dell’inconscio”. La serie esplora l’avventura intellettuale del fondatore della psicoanalisi, concentrandosi sulla sua scoperta dell’inconscio. La pubblicazione si concentra sull’approccio di Freud alla mente umana e sui principali sviluppi delle sue teorie, offrendo un approfondimento sulla sua influenza nel campo della psichiatria.

In occasione dei 170 anni dalla nascita, Il Sole 24 ORE – 24Ore Podcast presentano “Freud. La scoperta dell’inconscio”, nuova serie in sette episodi a cadenza settimanale di History Telling, il format di successo che propone podcast monografici su personaggi ed eventi che hanno cambiato il corso della storia contemporanea raccontati con lo stile narrativo e accessibile di Paolo Colombo, professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica di Milano, offrendo nuove chiavi di lettura storiche e nuovi sguardi su personaggi impossibili dimenticare. Disponibile dal 20 luglio sul sito del Sole 24 Ore, su tutte le piattaforme audio e su 24orepodcast. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - «Freud. La scoperta dell’inconscio»: viaggio alla scoperta dell’avventura intellettuale del padre della psicoanalisi

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Sigmund Freud: A Trajetória intelectual do Pai da Psicanálise

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