Francesca Michielin conquista | musica ricordi ed emozioni al Palmanova Designer Village

Da 361magazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Michielin ha tenuto un concerto al Palmanova Designer Village, in Friuli Venezia Giulia. Durante l’evento ha eseguito brani musicali, condiviso ricordi e suscitato emozioni tra il pubblico presente. La cantante ha trasformato la serata in un momento di incontro tra musica e pubblico, con racconti e interpretazioni dal vivo. L’evento si è svolto in un ambiente all’aperto, attirando un pubblico di diverse età.

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Francesca Michielin conquista il Friuli Venezia Giulia: musica, ricordi ed emozioni al Palmanova Designer Village. Una serata speciale, fatta di canzoni, racconti e quella capacità rara di trasformare un concerto in un incontro personale con il pubblico. Francesca Michielin è stata protagonista dell’appuntamento “Parole e musica” al Palmanova Designer Village, regalando al pubblico del Friuli Venezia Giulia un viaggio attraverso le tappe più importanti della sua carriera. Ad accompagnare l’esibizione non sono stati soltanto i suoi brani più amati, ma anche le storie che si nascondono dietro ogni canzone. Tra una nota e l’altra, Francesca ha aperto una finestra sul proprio percorso artistico, raccontando emozioni, incontri e momenti che hanno segnato la sua crescita come cantante e autrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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