Lo scoop del Giornale rivela un’audizione segreta del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, alla commissione parlamentare Antimafia il 4 novembre. Dopo la pubblicazione, si sono intensificati gli scontri politici. La vicenda riguarda presunte fake news e dichiarazioni non rese pubbliche. La commissione ha avviato verifiche sulle modalità dell’audizione e sulla diffusione delle informazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Si accende lo scontro politico dopo lo scoop del Giornale, pubblicato ieri, in merito all'audizione secretata resa dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 4 novembre scorso alla commissione parlamentare Antimafia. Il caso sollevato dal Giornale finisce al Tg1 delle 20. Nell'audizione consegnata alla Procura di Roma, che indaga sull'attentato, Ranucci avrebbe fatto allusioni a un piano architettato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, braccio destro della premier Giorgia Meloni, per screditarlo con un dossier audio e video. Inoltre, nella stessa audizione, Ranucci ha accusato Il Giornale di aver organizzato una campagna di stampa contro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Frana la montagna di bugie". Un caso le fake in Antimafia

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