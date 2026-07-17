I lavori sulla frana di Lanzada stanno avanzando rapidamente e la strada verso Franscia e Campo Moro dovrebbe riaprire al traffico tra metà e fine settembre. È previsto l’utilizzo di un ponte militare temporaneo durante le operazioni di messa in sicurezza.

I lavori sul corpo frana procedono a ritmo sostenuto e quindi la strada per Franscia e Campo Moro sarà riaperta al traffico veicolare a metà o, al massimo, a fine settembre. Ad affermarlo è il sindaco di Lanzada Marco Negrini, che fa il punto della situazione sui lavori inerenti il consolidamento e la messa in sicurezza del versante interessato lo scorso novembre da una frana. Frana che di fatto ha costretto a chiudere la strada comunale che collega Lanzada con Franscia e Campo Moro, quella che permette di salire verso i rifugi e gli alpeggi e ai turisti di inerpicarsi per percorrere i sentieri del gruppo del Bernina. "Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel – dice Marco Negrini -, ci vorrà ancora un po’ di pazienza ma a settembre, speriamo verso la metà del mese, la strada riaprirà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frana di Lanzada. Un ponte militare e poi il via libera

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