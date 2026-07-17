Fiumicino vela e pedagogia del mare contro il disagio giovanile

Da ilfaroonline.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fiumicino, un progetto di vela e attività educative sul mare è stato avviato per aiutare i giovani a gestire il disagio. Sono state organizzate sessioni di navigazione e percorsi di educazione alla vita marina, coinvolgendo le famiglie e i volontari locali. L’iniziativa mira a offrire un’alternativa alle difficoltà giovanili, promuovendo l’apprendimento attraverso esperienze pratiche in mare aperto.

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Fiumicino, 17 luglio 2026 – Si rafforza la rete di supporto alle famiglie e ai giovani del territorio. Il Comune di Fiumicino, insieme alla Asl Roma 3 e alla Lega Navale Italiana – Sezione di Fiumicino, ha formalizzato un protocollo d’intesa per promuovere percorsi di inclusione, formazione e riabilitazione attraverso la cosiddetta “pedagogia del mare”. L’iniziativa nasce dalla necessità, condivisa dalle istituzioni firmatarie, di ampliare l’offerta dei servizi destinati a contrastare il disagio giovanile e fornire alternative concrete a situazioni di emarginazione sociale o devianza. Vela e discipline marinaresche per i giovani di... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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