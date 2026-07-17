A Fiumaretta, le autorità hanno ordinato una settimana di stop alle feste in spiaggia dopo una notte di disordini. La chiusura sarà seguita da un monitoraggio rigoroso e, in caso di ulteriori incidenti, le feste saranno vietate fino alla fine dell’estate. La decisione è stata presa per contenere le criticità emerse durante l’ultimo episodio. L’ordinanza è immediatamente efficace e non prevede possibilità di appello.

Ameglia (La Spezia), 17 luglio 2026 – Una settimana di stop forzato e poi massima attenzione per il futuro. La prima ammonizione infatti non ammetterà repliche e in caso di nuovi incidenti le feste in spiaggia a Fiumaretta saranno vietate fino al termine dell’estate. Anche se i disordini che hanno agitato la notte dello scorso 18 giugno e soprattutto costretto un paio di ragazzi alle cure del pronto soccorso, giusto evidenziarlo, non sono accaduti all’interno della festa ma nelle vie della frazione marinara del Comune di Ameglia. La compagnia carabinieri di Sarzana intanto ha applicato la misura emessa dal questore Sebastiano Salvo ordinando lo stop temporaneo delle feste in spiaggia al “Tropicana Beach” di Fiumaretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiumaretta, ordinanza di stop alle feste in spiaggia. Una settimana di chiusura dopo la notte agitata

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