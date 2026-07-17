Una truffa da oltre 120.000 euro ai danni di un'anziana è stata scoperta a Verona. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l'accusa di aver finto di essere un delegato del tribunale e di aver ingannato la vittima. Durante l'operazione sono stati recuperati più di 120.000 euro. La polizia ha sequestrato il denaro e fermato l'indagato, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un arresto e di oltre 120.000 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Verona, che ha portato alla cattura di un 19enne italiano accusato di truffa aggravata e tentata truffa ai danni di persone anziane. L’azione è stata eseguita nell’ambito di una strategia mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe perpetrate ai danni della popolazione più vulnerabile. Le indagini e l'arresto a Verona Il modus operandi: il finto delegato del Tribunale Il primo tentativo fallito e la truffa riuscita Il bottino e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Finto delegato del tribunale truffa un'anziana per 120 mila euro a Verona, 19enne nei guai

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Finti finanzieri scappano con l'oro per 15mila euro: i vigili bloccano e arrestano due truffatori

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