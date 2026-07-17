Cinque colonne sonore di film horror continuano a far venire i brividi anche oggi. La musica e il cinema collaborano da tempo, creando capolavori unici. Le colonne sonore di questi film sono diventate iconiche, contribuendo a rendere immediatamente riconoscibile ciascuna pellicola. Questi brani musicali sono rimasti impressi nella memoria degli spettatori, consolidando il legame tra musica e cinema nel genere horror.

Da sempre musica e cinema lavorano a stretto contatto tra loro, sfornando capolavori unici anche grazie a colonne sonore indimenticabili che hanno reso perfettamente riconoscibile la pellicola in questione. Anche quando si parla di film horror, troviamo numerosi brani che fanno venire la pelle d’oca, grazie a note che riescono a esaltare egregiamente l’idea di terrore. Da “Profondo Rosso” a “Shining”, passando per “It”, “Saw” e “Suspiria”, il brividino è assicurato attraverso canzoni che inquietano chiunque guardi il film. Segno, questo, di come le musiche, se ben realizzate, abbiano un ruolo fondamentale nel coinvolgimento dello spettatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Film horror: cinque colonne sonore che ancora oggi fanno venire i brividi

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top 5 horror movies in the world

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