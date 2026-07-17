Fatti non parole | al Centro ISO lavoro per un giovane con autismo

Un giovane con autismo sta ricevendo assistenza presso un centro specializzato. Nel frattempo, uno studio scientifico ha analizzato l’effetto del “Co-Bedding” sui neonati prematuri, prendendo come esempio le gemelle Brielle e Kyrie Jackson. Un vulcanologo ha dichiarato che il rischio vulcanico nei Campi Flegrei è elevato e che ci sono stati gravi errori di comunicazione sulla gestione del rischio.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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