Nell'ultima giornata del Fantacampionato Mondiale, i portieri scelti avranno un ruolo decisivo. Si affrontano le partite finali del torneo, che decreteranno la squadra campione e le nazionali piazzate sul podio. La selezione dei portieri può influenzare il risultato finale, considerando le prestazioni delle squadre nelle partite decisive. La sfida tra i portieri si gioca sulla base delle ultime gare e delle statistiche di rendimento.

Il Mondiale 2026 giunge all'appuntamento più atteso, che sancirà la squadra Campione del mondo e le nazionali che invece dovranno accontentarsi "solamente" di un posto sul podio. Ad aprire il programma degli ultimi due match sarà la sfida per il terzo e quarto posto Francia-Inghilterra, in programma sabato 18 luglio alle 23. Il giorno successivo, alle ore 21, ci sarà invece l'attesissima finale Spagna-Argentina. Restano ancora alcune ore, dunque, ai fantallenatori per schierare l'ultima formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori difensori, centrocampisti e attaccanti, ecco i due portieri da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i portieri da schierare nell'ultima giornata

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ASTA FANTACALCIO: Come PREVEDERE il Futuro dei PORTIERI (Dati alla Mano)

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