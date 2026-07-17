Fano Jazz by the Sea 2026 | si parte con la star internazionale Fatoumata Diawara

Domani sera alle 21, il palco di Fano Jazz by the Sea accoglie la star internazionale Fatoumata Diawara, aprendo ufficialmente la 34esima edizione del festival. La cantante e musicista, nota per il suo stile che mescola musica africana, jazz e blues, sarà la prima grande ospite a salire sul palco. La manifestazione, che si svolge sulla riviera, vede così il suo inizio con un concerto che attira pubblico e appassionati di musica.

Fano, 17 luglio 2026 – E per il popolo del jazz inizia la festa. Prende il via domani infatti, la 34esima edizione di Fano Jazz by the sea. Sul palco Fatoumata Diawara prima grande ospite internazionale (ore 21). La cantante, chitarrista e danzatrice maliana si esibirà sul palcoscenico della Rocca Malatestiana (ore 21), per presentare il suo nuovissimo album Massa, coadiuvata dalla sua band con Jurandir Da Silva Santana alla chitarra, Fernando Javier Tejero Velez alle tastiere, Juan Finger al basso elettrico e William Ombe Monkama alla batteria. Il programma della giornata: street parade e Jazz Village. Ma non è tutto. Il fitto programma della giornata inaugurale di Fano Jazz by the Sea 2026 avrà inizio sin dalla mattina, nel centro della città, con la street parade della P-Funking Band, che nel tardo pomeriggio (ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Fano Jazz by the Sea: oltre 40 concerti e 150 artisti per la 34esima edizione

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