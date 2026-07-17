Simone Lontani, attaccante classe 2008, si è presentato in conferenza stampa con la maglia del Parma, dopo aver lasciato il Milan nelle ultime settimane. Lontani ha detto di essere cresciuto molto a Milano e di aver percepito fiducia nel nuovo club. La sua firma arriva in un momento di mercato dedicato ai giovani talenti.

Il calciomercato dei giovani prospetti si accende, con il Parma che mette a segno un colpo di assoluta prospettiva. Simone Lontani, attaccante classe 2008 strappato dal Milan nelle scorse settimane, si è presentato in conferenza stampa con la maglia della nuova squadra. Milan, Lontani: " Sono cresciuto tanto in rossonero". Una firma che certifica un secondo addio a parametro zero pesantissimo per il settore giovanile rossonero, che perde uno dei suoi profili più pregiati. Davanti ai giornalisti, il neo-attaccante del Parma ha mostrato fin da subito le idee chiarissime, delineando quali siano i suoi obiettivi futuri: > " Cerco di dare il massimo ogni giorno e di migliorare sempre rispetto al giorno prima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Ex Milan, parla Lontani: "A Milano sono cresciuto tanto. Parma? Ho sentito molta fiducia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentina Lidoni: Nel MedTech gli ostacoli sono enormi

Notizie e thread social correlati

McKennie: «Non ho sentito nulla di quello che sta succedendo a Torino, ma ho sempre fiducia nella mia Juve»McKennie ha dichiarato di non essere al corrente delle recenti vicende legate alla Juventus.

“Ho pensato di mollare ogni volta che mi sono sentito un fallito. Ho aperto per tre anni un punto Tutto a Mille Lire. Fu durissima. Vannacci? Non condivido ciò che dice sul mondo LGBTQ+”: parla Sal Da VinciSal Da Vinci ha raccontato di aver pensato di mollare ogni volta che si è sentito un fallito, ricordando i tre anni in cui ha gestito un negozio...

Argomenti più discussi: Ex Milan, Amelia: Il modo di comunicare è ancora lontano dalla storia rossonera; L'ex Monza cambia squadra: Bondo sempre più lontano dal Milan; Zaniolo sempre più lontano da Udine, i bianconeri fissano il prezzo; Ex Milan Amelia | Il modo di comunicare è ancora lontano dalla storia rossonera.