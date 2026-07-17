Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 17 luglio 2026

Notizia in breve

L’estrazione VinciCasa del 17 luglio 2026 si è svolta alle 20:30. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono stati ancora comunicati. Il gioco permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri estratti. La lotteria si tiene ogni venerdì sera. I risultati verranno pubblicati successivamente.