Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verde

Un laghetto con acqua cristallina e circondato dal verde si trova a circa un’ora da Roma. La zona è frequentata per fare il bagno durante l’estate e si presenta come un’area naturale dove è possibile trascorrere le giornate calde. Non sono stati segnalati interventi di gestione o interventi strutturali recenti. La presenza di questa acqua e l’ambiente circostante sono stati documentati come un luogo di svago per i visitatori.

Con l’estate siamo tutti alla ricerca di un metodo per fuggire dal caldo e, forse non lo sapete, ma a un’ora circa da Roma esiste un laghetto che sembra uscito da una cartolina esotica, ma senza prendere aerei né allontanarsi troppo dalla Capitale. Acqua cristallina, verde fitto, silenzio e una cascata naturale trasformano questo luogo in una delle mete più desiderate della stagione: un rifugio fresco dove fare il bagno e staccare davvero dalla città. Ma dove si trova questo laghetto caraibico? Il Laghetto di San Benedetto, i “Caraibi” nascosti vicino Roma dove l’estate diventa fresca e piacevole. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il posto da segnare in agenda è il Laghetto di San Benedetto, a Subiaco, nel cuore dei Monti Simbruini e nella valle dell’Aniene. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verdeEstate a Roma: il laghetto caraibico a un’ora dalla città dove fare il bagno tra acqua cristallina, verde e fresco. funweek.it

Italia la prossima primavera/estate reddit

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