Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verde

Da funweek.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A circa un’ora da Roma si trova un laghetto circondato dal verde, con acqua cristallina e superficie tranquilla. È possibile fare il bagno in questa area naturale, che presenta acque limpide e un ambiente immerso nel paesaggio. La zona è raggiungibile facilmente e offre un luogo per sfuggire al caldo estivo senza allontanarsi troppo dalla città. Nessuna infrastruttura artificiale altera il paesaggio, che si presenta come un angolo di natura incontaminata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con l’estate siamo tutti alla ricerca di un metodo per fuggire dal caldo e, forse non lo sapete, ma a un’ora circa da Roma esiste un laghetto che sembra uscito da una cartolina esotica, ma senza prendere aerei né allontanarsi troppo dalla Capitale. Acqua cristallina, verde fitto, silenzio e una cascata naturale trasformano questo luogo in una delle mete più desiderate della stagione: un rifugio fresco dove fare il bagno e staccare davvero dalla città. Ma dove si trova questo laghetto caraibico? Il Laghetto di San Benedetto, i “Caraibi” nascosti vicino Roma dove l’estate diventa fresca e piacevole. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il posto da segnare in agenda è il Laghetto di San Benedetto, a Subiaco, nel cuore dei Monti Simbruini e nella valle dell’Aniene. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Ecco le migliori mostre da non perdere a Roma nell’estate 2026; Concerti, mostre, spettacoli e incontri: non è davvero estate senza festival; Cosa fare a Roma questo weekend con i bambini (18-19 luglio); Le fashion news dell'estate.

estate a roma scopriEstate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verdeEstate a Roma: il laghetto caraibico a un’ora dalla città dove fare il bagno tra acqua cristallina, verde e fresco. funweek.it

estate a roma scopriRoma, un’oasi di pace con cascate e natura incontaminata a mezz'ora dalla capitale: ecco dove si trovaNon tutti sanno che a solo pochi chilometri da Roma esiste un luogo che sembra lontanissimo dal traffico e dal rumore della città: una valle incantata immersa nel verde, attraversata da sentieri, rusc ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web