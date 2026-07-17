Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verde

A circa un’ora da Roma si trova un laghetto circondato dal verde, con acqua cristallina e superficie tranquilla. È possibile fare il bagno in questa area naturale, che presenta acque limpide e un ambiente immerso nel paesaggio. La zona è raggiungibile facilmente e offre un luogo per sfuggire al caldo estivo senza allontanarsi troppo dalla città. Nessuna infrastruttura artificiale altera il paesaggio, che si presenta come un angolo di natura incontaminata.

Con l’estate siamo tutti alla ricerca di un metodo per fuggire dal caldo e, forse non lo sapete, ma a un’ora circa da Roma esiste un laghetto che sembra uscito da una cartolina esotica, ma senza prendere aerei né allontanarsi troppo dalla Capitale. Acqua cristallina, verde fitto, silenzio e una cascata naturale trasformano questo luogo in una delle mete più desiderate della stagione: un rifugio fresco dove fare il bagno e staccare davvero dalla città. Ma dove si trova questo laghetto caraibico? Il Laghetto di San Benedetto, i “Caraibi” nascosti vicino Roma dove l’estate diventa fresca e piacevole. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il posto da segnare in agenda è il Laghetto di San Benedetto, a Subiaco, nel cuore dei Monti Simbruini e nella valle dell’Aniene. 🔗 Leggi su Funweek.it

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