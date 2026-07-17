Gli esfolianti viso per pelli mature sono studiati per accelerare il rinnovamento cellulare, riducendo rughe, macchie e opacità. Questi prodotti aiutano a preparare la pelle a ricevere meglio gli attivi delle formulazioni successive, migliorando l’efficacia complessiva dei trattamenti. La scelta di un esfoliante specifico può contribuire a migliorare l’aspetto generale della pelle matura, favorendo un risultato più uniforme e luminoso nel tempo.

Accelerano il turnover cellulare per ridurre l'aspetto di rughe, macchie e opacità, mentre preparano la pelle a ricevere gli attivi presenti nelle formule successive +++dropcap Prendersi cura di una pelle matura è spesso associato alla ricerca di formule che siano esplicitamente anti-età. Dal detergente al tonico, dal siero alla crema viso, quel che diventa imprescindibile all'interno di una routine di skincare fa degli attivi rimpolpanti, leviganti e illuminanti il sacro Graal per una pelle che si mantiene quanto più giovane possibile nel tempo. In questa lista di prodotti da avere, però, ce n'è spesso uno che, non essendo dichiaratamente catalogato come anti-age, manca all'appello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Esfoliante viso pelli mature, i migliori per un effetto anti-età

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