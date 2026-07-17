Esami di Stato USR Piemonte pubblica la ricerca sulle commissioni | il giudizio cambia con l’orale e conta molto l’argomentazione

L’indagine dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte rivela che il voto finale alla maturità varia significativamente tra la prima e la seconda prova, con il giudizio che si modifica dopo l’orale. La ricerca evidenzia anche come l’argomentazione durante l’esame orale abbia un peso determinante sulla valutazione complessiva, influenzando in modo deciso il punteggio finale.

Come nasce il voto finale alla maturità? A svelare le dinamiche interne è una recente indagine (promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte) intitolata "Dentro la valutazione". Attraverso due questionari somministrati a 334 partecipanti, la ricerca racconta come presidenti e commissari costruiscono il giudizio al termine del secondo ciclo di istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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