Al Policlinico Sant’Andrea è stato introdotto un trattamento mininvasivo per l’emicrania cronica, la cefalea a grappolo e la nevralgia di Arnold. Consiste nel blocco del nervo responsabile del dolore, offrendo settimane o mesi di sollievo ai pazienti. La procedura mira a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita senza ricorrere a trattamenti più invasivi.

Emicrania cronica, cefalea a grappolo e nevralgia di Arnold possono essere un incubo per chi ne soffre. Ma esiste una strategia mininvasiva che consente di offrire settimane o mesi di sollievo ai pazienti. “Il blocco del GON (Nervo Grande Occipitale o Greater Occipital Nerve) è una procedura medica infiltrativa diretta a frenare la trasmissione del dolore cronico o acuto alla testa ”, spiega Alessandra Spalloni, neurologa del Centro Cefalee dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. Ma come funziona? “Il Nervo Grande Occipitale è una struttura sensibile ubicata sotto la cute nella parte posteriore del capo. Parliamo di un nervo collegato direttamente con il sistema trigeminale, che è motore e probabile causa del dolore alla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Emicrania cronica, al Sant’Andrea il blocco del nervo che spegne il ‘dolore’

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