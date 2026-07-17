Una foto pubblicata sui social mostra Elodie, cantante molto nota, insieme a Franca Arcolini Tognozzi, figura di spicco nel settore della ristorazione locale. Nell’immagine, Elodie ha i capelli castani e un sorriso aperto, mentre Franca Arcolini Tognozzi indossa un cappello e un grembiule. Un commento di un utente ha attirato l’attenzione, scrivendo di aver avuto difficoltà a riconoscere la cantante con i capelli più scuri. La foto ha rapidamente fatto il giro della rete.

Carrara, 17 luglio 2026 – Due icone a confronto, unite in uno scatto che ha immediatamente fatto il giro del web a Carrara. Da un lato Elodie, una delle cantautrici più amate e seguite d'Italia; dall'altro Franca Arcolini Tognozzi, vera e propria leggenda della ristorazione locale. La foto di Elodie con Franca. Il post è stato pubblicato sui social dalla stessa pizzeria Tognazzi con una didascalia che ha fatto sorridere centinaia di utenti: “ Da una parte la Dea Elodie, dall’altra La Diva ”. La celebre artista ha fatto tappa a Carrara, concedendosi una sosta nella storica pizzeria Tognozzi di via Santa Maria. Una visita speciale che non è certo passata inosservata e che è stata suggellata dalla foto con la titolare, scatenando un'ondata di commenti e condivisioni entusiaste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Elodie, la foto con Franca fa sorridere Carrara: “Ho difficoltà a riconoscere la ragazza mora”

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