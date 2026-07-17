Barbara d’Urso sostituirà Selvaggia Lucarelli come giurata a Ballando con le Stelle. La notizia circola da mesi, nonostante le smentite e i veti. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le fonti vicine alla produzione indicano che l’accordo è ormai definito. La decisione sarà annunciata nelle prossime settimane. La presenza di d’Urso al fianco degli altri giudici sembra ormai certa.

La voce si rincorre da mesi nonostante smentite, muri, veti veri o presunti. Barbara d’Urso prende il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Ci pensa il bene informato Dagospia a parlarne nel dettaglio con l’ex conduttrice di Canale 5 ormai quasi ufficiale nuova giurata dello show di Milly Carlucci, al via in autunno su Rai1 al sabato sera. “ Un nuovo studio a Saxa Rubra da realizzare, un cast non ancora chiuso (al momento l’unico nome certo è quello di Aurora Ramazzotti) e una giuria da rinnovare con il passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli. Estate impegnativa per Milly Carlucci che lavora con il suo gruppo di lavoro alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Bubinoblog.altervista.org - È QUASI FATTA! BALLANDO: BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È QUASI FATTA! BALLANDO: BARBARA DURSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Notizie e thread social correlati

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle al posto di Selvaggia LucarelliBarbara d’Urso sembra pronta a partecipare a Ballando con le stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli.

Temi più discussi: Temptation Island, pagelle del 13 luglio: Rosario fa la fine dei bott'a muro, Cristian prossimo tronista (8); È QUASI FATTA! BALLANDO: BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI; È QUASI FATTA! BALLANDO | BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI; Giuria Ballando con le stelle 2026, Geppi Cucciari non ci sarà: Barbara D’Urso quasi certa | Ultimi rumor.

Ballando con le Stelle, la replica di Selvaggia Lucarelli a Paolo BelliBallando con le Stelle, arriva la replica di Selvaggia Lucarelli a Paolo Belli dopo le recenti dichiarazioni. Ecco cosa ha detto e perché le sue parole fanno discutere. rds.it

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando? Milly Carlucci: La giuria è diventata iconica, orgogliosa che se ne parli ma ora pensiamo al castIl messaggio è chiaro: Milly non conferma né smentisce alcun cambio, ma riconosce il peso specifico del tavolo dei giudici dentro il racconto di Ballando con le Stelle. La giuria non è solo un ... ilmessaggero.it