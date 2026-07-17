Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta giovedì 16 luglio a Milano all’età di 88 anni. La donna, definita forte e di grande spessore, aveva scelto di vivere all’ombra di suo padre.

IL LUTTO. È mancata nella giornata di giovedì 16 luglio a Milano, aveva 88 anni. «Era una donna fortissima, di grande spessore, ma aveva scelto di vivere all’ombra di mio padre. Era intelligente, sapeva che in una famiglia non si può primeggiare in due». Nelle parole di Laura Adele Feltri c’è il ritratto più autentico di Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, morta ieri a 88 anni all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stata ricoverata d’urgenza lunedì per una meningite fulminante. Solo poche settimane fa aveva superato un delicato intervento chirurgico al San Raffaele e sembrava essersi lasciata alle spalle la paura. Fino all’ultimo, racconta Laura, «è rimasta lucida: ieri, ancora, ci ha detto cosa cucinare per nostro padre». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

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