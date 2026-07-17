Dove vedere in tv Larissa Iapichino Diamond League Londra 2026 | orario avversarie streaming

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Larissa Iapichino gareggerà sabato 18 luglio a Londra nell’undicesima tappa della Diamond League 2026. Due settimane dopo aver stabilito il nuovo record italiano con un salto di 7.12 metri a Eugene, la atleta tornerà in pista. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, ma i dettagli su orario e canali non sono ancora stati comunicati. La partecipazione di Iapichino è confermata per questa tappa del circuito internazionale.

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Due settimane dopo aver firmato il nuovo record italiano a Eugene con 7.12, Larissa Iapichino torna in gara sabato 18 luglio a Londra nell’undicesima tappa della Diamond League 2026. L’azzurra, balzata al secondo posto del ranking mondiale stagionale, spera di confermarsi sopra i 7 metri e sarà una delle favorite principali per la vittoria sulla pedana inglese. La vice-campionessa iridata indoor in carica sfiderà nel London Athletics Meet diverse avversarie che ritroverà poi tra meno di un mese agli Europei di Birmingham come la formidabile tedesca Malaika Mihambo (oro olimpico a Tokyo 2021 e due volte campionessa del mondo), la portoghese Agate De Sousa, la francese Hilary Kpatcha e la padrona di casa britannica Jazmin Sawyers, oltre alla statunitense Claire Bryant e la colombiana Natialia Linares. 🔗 Leggi su Oasport.it

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