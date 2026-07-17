Dove vedere in tv Larissa Iapichino Diamond League Londra 2026 | orario avversarie streaming

Notizia in breve

Larissa Iapichino gareggerà sabato 18 luglio a Londra nell’undicesima tappa della Diamond League 2026. Due settimane dopo aver stabilito il nuovo record italiano con un salto di 7.12 metri a Eugene, la atleta tornerà in pista. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, ma i dettagli su orario e canali non sono ancora stati comunicati. La partecipazione di Iapichino è confermata per questa tappa del circuito internazionale.