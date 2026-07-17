Dipendenze in Italia l’allarme del Governo | dall’alcol al gioco d’azzardo dagli psicofarmaci all’isolamento tra i giovani

Il 24 giugno 2026, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha presentato in Parlamento la Relazione annuale sulle dipendenze in Italia, con dati riferiti al 2025. Sono stati evidenziati aumenti nel consumo di alcol, gioco d’azzardo e psicofarmaci. Si segnala anche un incremento dell’isolamento tra i giovani. La relazione riporta inoltre numeri relativi alle persone coinvolte in queste dipendenze e alle richieste di aiuto ricevute nel corso dell’anno.

Il 24 giugno 2026, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presentato al Parlamento la Relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze in Italia (con dati riferiti prevalentemente al 2025). Ifotografa una realtà complessa: cala leggermente il tabacco, ma tra i minorenni preoccupano l'abuso di alcol, l'uso di psicofarmaci senza ricetta e il boom del gioco d'azzardo online. A questi si aggiunge l'allarme silenzioso dell'isolamento volontario (Hikikomori) e dell'uso problematico di Internet. Ecco tutti i dati presentati dal Governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dal blocco Omega alla nuova legge elettorale | Gio 25 giu

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