Il 15 luglio 2026, la Camera ha approvato una nuova legge elettorale. La decisione ha evidenziato come il sistema dei partiti, pur dichiarando di rispettare la sovranità popolare, mantenga il controllo sulla selezione dei rappresentanti. La modifica normativa ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano un passo avanti e altri che la criticano come una limitazione del diritto di scelta degli elettori. La votazione si è svolta senza incidenti, ma ha aperto un dibattito sulla reale rappresentatività del sistema politico.

Roma, 17 luglio 2026 – Il voto dell’altro ieri alla Camera sulla legge elettorale è stato molto più di un incidente parlamentare. È lo specchio di un sistema dei partiti che celebra la sovranità popolare ma continua a sottrarle il potere più importante: scegliere i rappresentanti. La maggioranza ha proposto il ritorno delle preferenze, riconoscendo implicitamente che le liste bloccate hanno espropriato gli elettori. Ma, nello stesso disegno, ha previsto un consistente premio di maggioranza e, per superare i contrasti interni, ha blindato i capilista con candidature garantite. Una mano restituisce, l’altra riprende. Se non è una contraddizione, poco ci manca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Democrazia incompleta. Diritto di scelta per una politica più credibile

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