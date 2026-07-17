ddl caccia cosa cambia davvero con la riforma

Il disegno di legge sulla caccia modifica la legge del 1992, introducendo un nuovo approccio tra attività venatoria e tutela della fauna. La riforma prevede nuove norme per la gestione delle aree di caccia e regolamenta le modalità di accesso alle zone di caccia. Viene anche stabilito un aggiornamento delle procedure per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con l’obiettivo di assicurare maggiore controllo e rispetto delle normative vigenti.

Il disegno di legge sulla caccia punta a riformare la legge quadro del 1992 e introduce un nuovo approccio al rapporto tra attività venatoria e tutela della fauna. Il principio centrale della riforma è quello della «gestione» del patrimonio faunistico: la caccia viene considerata non più soltanto come un’eccezione alla protezione degli animali selvatici, ma anche come uno strumento per preservare gli equilibri degli ecosistemi. Tra le novità previste ci sono maggiori competenze per le Regioni, chiamate a regolamentare le nuove misure, e un diverso assetto nei pareri scientifici, con il ruolo dell’Ispra che da vincolante diventerebbe consultivo, affiancato da un Comitato tecnico regionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

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DDL Caccia: cosa cambia davvero per animali, ambiente e cittadini

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