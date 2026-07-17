Dall’inferno di Kostjantynivka | il reportage di Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta per InsideOver vince il premio Ivan Bonfanti
Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta hanno vinto il premio giornalistico Ivan Bonfanti 2026 con il loro reportage sulla guerra a Kostjantynivka. Il lavoro si concentra sulle condizioni di vita dei civili e le conseguenze del conflitto nel quartiere. La giuria ha riconosciuto l’approccio diretto e documentato degli autori, che hanno raccolto testimonianze e immagini sul campo. L’edizione 2026 premia così il racconto di un’area devastata dal conflitto armato.
Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta hanno conquistato l’edizione 2026 del premio giornalistico Ivan Bonfanti, promosso da Stampa Romana e dall’Associazione che porta il nome del reporter del quotidiano Liberazione scomparso nel 2008, e lo hanno fatto con un reportage realizzato per InsideOver dal teatro di guerra ucraino, per la precisione dal cuore della battaglia di Kostjantynivka, città sotto assedio da parte delle truppe russe fin dall’ottobre 2025 nel cuore dell’Oblast di Donetsk, al centro dei combattimenti che dopo gli scontri tra governo di Kiev e separatisti si sono inevitabilmente innalzati di intensità con l’invasione su larga scala da parte di Mosca nel 2022. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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