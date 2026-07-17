Dall’inferno di Kostjantynivka | il reportage di Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta per InsideOver vince il premio Ivan Bonfanti

Notizia in breve

Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta hanno vinto il premio giornalistico Ivan Bonfanti 2026 con il loro reportage sulla guerra a Kostjantynivka. Il lavoro si concentra sulle condizioni di vita dei civili e le conseguenze del conflitto nel quartiere. La giuria ha riconosciuto l’approccio diretto e documentato degli autori, che hanno raccolto testimonianze e immagini sul campo. L’edizione 2026 premia così il racconto di un’area devastata dal conflitto armato.