Dalla trasparenza al divario netto lordo | la busta paga spiegata dagli esperti

Da giugno sono entrati in vigore nuovi obblighi di trasparenza sulla busta paga, con l’obiettivo di assicurare la parità retributiva tra lavoratori con mansioni identiche. Le norme prevedono la comunicazione chiara di elementi come il netto e il lordo, per favorire una maggiore consapevolezza sui salari. La trasparenza mira anche a ridurre il divario tra retribuzione netta e lordo. Le regole si applicano a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni.

Da giugno hanno iniziato a entrare in vigore i primi obblighi di trasparenza della busta paga. Mirano a garantire la parità retributiva tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni e sono la principale novità di quest’anno in materia di stipendi. Perciò sono proprio questi obblighi ad aprire l’edizione 2026 della Guida del Sole 24 Ore alle buste paga, assieme alle norme sulla trasparenza delle assunzioni. Le norme sono illustrate dagli esperti sia dal punto di vista del datore di lavoro sia da quello del lavoratore. La Guida affronta anche argomenti su cui c’è sempre bisogno di essere informati e aggiornati. È il caso delle spiegazioni su come leggere la busta paga e come capire la differenza tra la retribuzione lorda e quella netta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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