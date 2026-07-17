Dalla redazione di Internazionale
Secondo il filosofo Alain De Botton, spesso non riconosciamo le red flag quando qualcuno rivela il lato più negativo di sé. Questi segnali di avvertimento, che indicano potenziali rischi in una relazione, non vengono sempre percepiti e dovrebbero essere un motivo per evitare legami tossici. La capacità di individuare tali segnali può aiutare a prevenire situazioni dannose.
Le red flag che non vediamo “Quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla”, spiega il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relazione tossica. Ma molti di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia. Stati UnitiCosa mette a rischio l’alleanza con IsraeleLa maggioranza della comunità ebraica statunitense ha una pessima opinione di Netanyahu. ItaliaI rider costretti a lavorare nei giorni più caldiLavoratori e lavoratrici stanno scioperando contro la precarietà e la mancanza di tutele. MigrazioniFrontex e la gestione dei centri per il rimpatrioL’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrebbe occuparsi di queste strutture in stati extraeuropei. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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Mauro Vigna - dalla parte del Milan. . Analisi, approfondimenti, curiosità su tutto il calcio nazionale e internazionale. Calciomercato e Fantacalcio a cura della nostra redazione. Conduce: Gabriele Silvestro Opinionisti: Rossella Pezzella, Pietro Mauti, la redazio facebook
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