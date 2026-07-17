Le red flag che non vediamo “Quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla”, spiega il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relazione tossica. Ma molti di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia. Stati UnitiCosa mette a rischio l’alleanza con IsraeleLa maggioranza della comunità ebraica statunitense ha una pessima opinione di Netanyahu. ItaliaI rider costretti a lavorare nei giorni più caldiLavoratori e lavoratrici stanno scioperando contro la precarietà e la mancanza di tutele. MigrazioniFrontex e la gestione dei centri per il rimpatrioL’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrebbe occuparsi di queste strutture in stati extraeuropei. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dalla redazione di Internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pendampingan Penulisan Artikel Bereputasi Internasional

Temi più discussi: Dalla redazione di Internazionale; Trieste capitale dell'eccellenza: ecco chi sono i finalisti al festival internazionale; Campionato italiano assoluto di dama internazionale: pioggia di podi per la Marca; Da una idea di Andrea Benetti nasce Atelier Quindici.

Dalla redazione di InternazionaleQuando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla, spiega il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relaz ... internazionale.it

Dalla redazione di InternazionaleAnche se alcune mostre hanno grande successo, queste istituzioni culturali sono in difficoltà a causa di un generale calo degli ingressi, in particolare dopo la pandemia di covid. Il furto clamoroso ... internazionale.it

Riassunto del primo viaggio internazionale (Bariloche + Buenos Aires) reddit