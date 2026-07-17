Dal 1973 a oggi | come il petrolio ha scritto la storia della geopolitica mondiale

Dal 1973 ad oggi, il prezzo del petrolio ha influenzato le dinamiche geopolitiche mondiali. Quando si osserva il valore del Brent, si seguono più che semplici dati finanziari: si monitorano le tensioni tra paesi, le crisi energetiche e le decisioni di produzione. La quotazione del petrolio è diventata un indicatore delle relazioni internazionali e delle crisi politiche, riflettendo le variazioni nei rapporti di forza e nelle strategie di approvvigionamento globale.

Ogni volta che guardiamo il prezzo del Brent muoversi su uno schermo, stiamo osservando molto più di una quotazione finanziaria; stiamo leggendo, in tempo reale, il termometro delle tensioni del pianeta. Il crollo del secondo trimestre, il più violento dal 2020, con il Brent sceso intorno ai 72 dollari dopo aver toccato quasi 120 ad aprile, è solo l’ultimo capitolo di una storia lunga decenni in cui il petrolio e la geopolitica si sono intrecciati in modo inseparabile. Per capire il presente, vale la pena ripercorrere come l’oro nero abbia plasmato gli equilibri mondiali. Il primo grande spartiacque è il 1973. Durante la guerra dello Yom... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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1973 vs 2026: perché questa CRISI PETROLIFERA è diversa (e cosa DEVI sapere) pt.2

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