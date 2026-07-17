cosa sappiamo delle torture subite dai migranti nei centri di detenzione libici

Le testimonianze indicano che i migranti detenuti in centri libici subiscono torture e maltrattamenti. Le vittime raccontano di botte, privazioni e condizioni disumane. Le strutture sono spesso gestite da gruppi armati, e le autorità locali sono state più volte associate a pratiche di violenza contro i detenuti. Non ci sono dati ufficiali completi, ma le fonti indipendenti confermano l’uso di violenza sistematica nei confronti dei migranti nelle strutture di detenzione.

Il racconto del trattamento riservato ai migranti nei campi di detenzione libici è raccapricciante. Chi finiva nelle mani degli aguzzini pagava carissimi i suoi sogni di una vita migliore e le certezze degli europei, la garanzia di non subire “invasioni” e, allo stesso tempo, il desiderio di affidare ad altri il lavoro più ignobile, e non vedere gli abusi. Ogni tanto, però, chi riusciva ad arrivare dall’altra parte del Mediterraneo poteva testimoniare, e in certi casi persino avere giustizia. È successo a un gruppo di somali che, in un centro di accoglienza di Milano, hanno riconosciuto il loro carnefice nei campi di Bani Walid e di Sabratha, lo hanno denunciato e fatto condannare all’ergastolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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