Corriere dello Sport – Celik traditore i tifosi della Roma furiosi dopo il rinnovo sfumato e il passaggio alla Juve

Da justcalcio.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore ha deciso di non rinnovare il contratto con la Roma e si è trasferito alla Juventus. I tifosi della squadra giallorossa sono furiosi e hanno scritto sui social che lo considerano un traditore. La trattativa per il rinnovo è fallita e il giocatore ha firmato con un’altra squadra. La Roma non ha ancora comunicato ufficialmente la cessione.

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2026-07-16 21:28:00 Arrivano conferme dal Corriere: Rinnovo? Ebbene no. Il futuro di Zeki Celik non sarà quello che ci si aspettava. Il difensore turco ha ribaltato a sorpresa un copione che sembrava già scritto: non ci sarà a Trigoria un “lieto fine” ma un addio che coglie di sorpresa la Roma, la dirigenza del club, con Gasperini e D’Amico in testa, e soprattutto i tifosi romanisti. Celik domani non arriverà nella Capitale come previsto dopo le vacanze post Mondiali, ma da ieri è a Torino dove ha svolto già le visite mediche al J Medical perchè ha appena firmato  un accordo triennale con la Juventus. Il giocatore, ufficialmente svincolato... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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