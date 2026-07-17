Oggi sono 16 le città con bollino rosso a causa dell’ondata di caldo, che raggiungerà il suo massimo domani con 19 città interessate. La tregua dal caldo estremo è prevista solo per lunedì.

Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso. Diventeranno 19 domani, quando è atteso il picco di questa ondata di calore. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Continua ondata caldo, previsto picco per domani

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