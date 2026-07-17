Thomas Bonifazi, centrocampista nato nel 2010, ha giocato un minuto in una partita di UEFA Conference League con La Fiorita. Con questa breve apparizione, è diventato il più giovane calciatore sammarinese ad aver partecipato a una gara ufficiale in questa competizione. La sua presenza sul campo è durata solo sessanta secondi, ma ha segnato un record per il calcio del suo paese.

Un minuto può essere sufficiente per entrare nella storia. È quanto accaduto a Thomas Bonifazi, centrocampista classe 2010 de La Fiorita, diventato il più giovane calciatore sammarinese ad aver disputato una partita di Uefa Conference League. Il giovane talento ha fatto il proprio esordio europeo nella gara di ritorno del primo turno di qualificazione tra La Fiorita e i lussemburghesi dell’UNA Strassen, giocata martedì 14 luglio al San Marino Stadium. Bonifazi è entrato sul terreno di gioco nel finale della partita, a 16 anni e 16 giorni, trasformando gli ultimi istanti dell’incontro in una pagina destinata a rimanere nella storia del club e del calcio della Repubblica di San Marino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Conference League, a Thomas Bonifazi è bastato un minuto per entrare nella storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strasburgo-Rayo Vallecano (Conference League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes possono entrare nella storiaMartedì 7 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Strasburgo e Rayo Vallecano in occasione della fase finale della Conference League.

Argomenti più discussi: PAOK - Bruges: 0-2 | Conference League - Risultati; L'Una Strassen stacca il pass: La Fiorita eliminata; Levadia-Caernarfon Town - Quote e Pronostici UEFA Europa Conference League - 16/07/2026; Hegelmann Litauen e Paide si dividono i punti nella gara d'andata del turno preliminare della Conference League.

[Highlight] Meleek Thomas segna il layup per il suo secondo canestro realizzato della Summer League. reddit

Piss off talking about the Champions League x.com