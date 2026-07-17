Concorso ASL Bari 55 posti per categorie protette in Puglia | profili e scadenze

L’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha avviato un concorso pubblico per 55 posti destinati a categorie protette in Puglia. La selezione, basata su titoli ed esami, riguarda assunzioni a tempo pieno e indeterminato. I posti disponibili coprono diversi profili, sia amministrativi che tecnici. Sono state pubblicate le scadenze e i requisiti per la partecipazione. La procedura riguarda lavoratori con caratteristiche specifiche per categorie protette.

Una selezione pubblica per titoli ed esami, è stata indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Bari. La procedura è volta alla copertura di complessivi 55 posti a tempo pieno e indeterminato per vari profili, sia amministrativi che tecnici. La procedura è pensata per rinforzare i comparti operativi e gestionali degli ospedali pugliesi. Inoltre, si propone come ulteriore finalità anche quella di favorire l’integrazione occupazionale di persone con un basso titolo di studio all’interno del tessuto lavorativo. Come sono divisi i 55 posti. I 55 posti messi a bando dall’azienda sanitaria sono suddivisi tra ruoli di natura esecutiva, contabile,... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Nuove assunzioni al Sud Italia ASL BARI per categorie protette

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