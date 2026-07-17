Con Gracie Abrams la Gen Z ha trovato la sua cantautrice

Da vanityfair.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gracie Abrams viene considerata una delle principali cantautrici emergenti tra i giovani della Generazione Z. La sua popolarità è cresciuta in seguito al sostegno di Taylor Swift, che ha contribuito a lanciare la sua carriera. Abrams rappresenta una delle figure di spicco di una nuova scena musicale dedicata ai giovani ascoltatori. La sua musica ha attirato l’attenzione di un pubblico giovane, consolidando il suo ruolo come voce emergente nel panorama musicale.

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L’altra indicazione fondamentale dietro tutto ciò è che Taylor Swift ha finalmente figliato: Abrams è infatti la punta di diamante di una nuova scena di musiciste cresciute nel mito proprio di Swift, che vuoi pure per certi agganci di famiglia - se non altro, di nuovo per una questione di privilegio che la stessa Abrams, nelle canzoni, non sempre nasconde - l’aveva invitata ad aprire il The Eras Tour, in quello che di fatto ha sancito il suo lancio su larga scala, o almeno una sorta di benedizione. E del resto, sentendo un pezzo come Look At My Life, viene facile trovare riferimenti espliciti alla Grande-Madre-Taylor, almeno nella scrittura da musical. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Hit the Wall - Gracie Abrams // Traduzione italiana + video musicale

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