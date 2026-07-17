Come leggere le GPS 2026 Si potranno avere supplenze sostegno senza titolo? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 17 luglio

Notizia in breve

Le GPS 2026 sono state pubblicate e le graduatorie sono ora accessibili. Si può verificare se si ha diritto a supplenze di sostegno senza aver conseguito il titolo specifico. La newsletter del 17 luglio spiega come leggere i dati nelle graduatorie, quali informazioni vengono pubblicate e quali no. L'invio avverrà nel pomeriggio, dopo le 18.