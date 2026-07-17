Come leggere le GPS 2026 Si potranno avere supplenze sostegno senza titolo? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 17 luglio
Le GPS 2026 sono state pubblicate e le graduatorie sono ora accessibili. Si può verificare se si ha diritto a supplenze di sostegno senza aver conseguito il titolo specifico. La newsletter del 17 luglio spiega come leggere i dati nelle graduatorie, quali informazioni vengono pubblicate e quali no. L'invio avverrà nel pomeriggio, dopo le 18.
In pubblicazione le Graduatorie GPS 202628: come si leggono? Quali dati vengono pubblicati e quali no? Ne parliamo nella newsletter del 17 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 16 puoi inviare il tuo quesito a [email protected] Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione
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