Come leggere le GPS 2026 Si potranno avere supplenze sostegno senza titolo? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 17 luglio

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le GPS 2026 sono state pubblicate e le graduatorie sono ora accessibili. Si può verificare se si ha diritto a supplenze di sostegno senza aver conseguito il titolo specifico. La newsletter del 17 luglio spiega come leggere i dati nelle graduatorie, quali informazioni vengono pubblicate e quali no. L'invio avverrà nel pomeriggio, dopo le 18.

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In pubblicazione le Graduatorie GPS 202628: come si leggono? Quali dati vengono pubblicati e quali no? Ne parliamo nella newsletter del 17 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 16 puoi inviare il tuo quesito a [email protected] Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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