Classi variegate e una lezione di civiltà

L'Invalsi fornisce dati sulla scuola italiana, evidenziando le competenze di base degli studenti e le differenze tra le diverse realtà scolastiche. Tuttavia, non offre informazioni sul metodo di studio degli studenti, sulle loro preferenze per migliorare l’apprendimento o sulla qualità delle relazioni tra insegnanti e studenti.

L'Invalsi è una fotografia della scuola italiana che descrive alcune competenze fondamentali e misura la condizione di specifiche realtà, pur non raccontandoci come studiano gli studenti a scuola, cosa vorrebbero per migliorare il loro apprendimento, quale sia la qualità della relazione educativa tra insegnante e docente. Ma gli indicatori che ci presenta sono preziosi e non sono da liquidare come test burocratici. L'Invalsi, dunque, non ci dà un testo per una discussione ideologica sulla nostra scuola, anche se proprio in questa prospettiva talvolta erroneamente viene utilizzato, ma offre delle percentuali di dati sensibili, utili per cogliere le più rilevanti complessità del sistema scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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